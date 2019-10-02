Джонсон представит "окончательное предложение" по Brexit

Новости мира:На конференции Консервативной партии в среду премьер Великобритании готовит отчет по Brexit.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время ежегодной конференции правящей Консервативной партии подробно расскажет о своём плане о новой сделке по Brexit.

Об этом сообщает AFP.

"Премьер-министр Борис Джонсон представит свой план новой сделки по Brexit во время конференции Консервативной партии в среду", - говорится в сообщении

В Даунинг-стрит заявили, что в своём заключительном обращении к консерваторам Джонсон подробно расскажет о "справедливом и разумном компромиссе" и представит свой план в Брюсселе в этот же день.

В офисе премьера подчеркнули, что это будет "окончательное предложение", и что если Европейский Союз не согласится, Джонсон продолжит настаивать на выходе с ЕС 31 октября без заключения сделки.

Премьер-министр "ни при каких обстоятельствах" не будет просить отложить Brexit на брюссельском саммите 17 и 18 октября, говорится в заявлении Даунинг-стрит.

Ранее Джонсон заявлял, что намерен остаться премьером даже при необходимости просить ЕС об отсрочке Brexit.