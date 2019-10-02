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Переговоры по Приднестровью: мнение Молдовы

Переговоры по Приднестровью: мнение Молдовы
19:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Молдова не видит условий для принятия решений по Приднестровью.

Премьер-министр Молдовы Майя Санду заявила, что в ходе раунда переговоров по приднестровскому урегулированию, который состоится на следующей неделе в Братиславе, не будут подписаны какие-либо документы, противоречащие национальным интересам республики.

"Мы приветствуем проведение раунда переговоров в формате "5+2". Сейчас нет надлежащих условий для принятия решений по приднестровскому урегулированию. Молдова и ее официальные представители не будут подписывать никаких документов и обязательств, которые противоречат национальным интересам страны", - заявила Санду журналистам после заседания правительства в среду.

Отвечая на вопрос о возможности подписании в Братиславе документа, подразумевающего "создание двух отдельных юридических единиц в составе единого государства", она сказала, что "никаких проектов на этот счет не существует".

Формат "5+2" предполагает участие Молдовы и Приднестровья как сторон конфликта, ОБСЕ, Россия и Украина - посредники, ЕС и США - наблюдатели.

Санду отметила, что неоднократно обсуждала с вице-премьером по реинтеграции Василием Шовой, а также с европейскими чиновниками тему приднестровского урегулирования.

"Политическое решение возможно только с соблюдением территориальной целостности Молдовы. К сожалению, сейчас нет внутренних и внешних условий для незамедлительного решения. Все, что мы можем делать, так это бороться с коррупционными схемами, контрабандой через Приднестровский регион. Надеюсь, что в ближайшее время мы подпишем протоколы с Украиной, чтобы увеличить количество пунктов совместного контроля на границе", - подчеркнула она.

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Премьер заявила, что она выступает "против федерализации Молдовы". "К тому же, это невозможно без поддержки парламентского большинства, которого нет по данному вопросу. Кроме того, это невозможно, поскольку и большинство граждан против федерализации", - заявила Санду.

В начале июля участники формата "3+2" (Россия, Украина, ОБСЕ, а также наблюдатели от США и Евросоюза) провели переговоры в Кишиневе и Тирасполе. Стороны признали целесообразным возобновить переговоры в "5+2", раунды которых не проводились с ноября прошлого года. Первый в нынешнем году раунд переговоров пройдет 9-10 октября в Словакии, которая председательствует в ОБСЕ.

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Молдова, Приднестровье, Майя Санду.
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