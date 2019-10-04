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ЕС предложил Турции поддержку в решении проблемы с мигрантами

ЕС предложил Турции поддержку в решении проблемы с мигрантами
06:38 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Евросоюз готов помочь правительству Турции с мигрантами.

В связи с резким ростом количества мигрантов, прибывающих из Турции в Грецию, Евросоюз предложил Анкаре поддержку.

Об этом информирует DW.

"Высокопоставленные чиновники Германии и Евросоюза заявили, что предлагают поддержку правительству Турции из-за резкого роста числа мигрантов, прибывающих на греческие острова с турецкого берега... "Мы готовы помочь Турции во всем, что ей нужно", - заявил министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер в Анкаре, где к нему присоединился комиссар по вопросам миграции ЕС Димитрис Аврамопулос. Они встретились с турецким министром внутренних дел Сулейманом Сойлу", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Аврамопулос подчеркнул, что из-за недавнего увеличения количества новых мигрантов в Греции "существует насущная потребность в дальнейшем усилении предотвращения и выявления нерегулярных выездов из Турции".

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В этом контексте DW напоминает, что в марте 2016 года ЕС и Турция заключили соглашение о беженцах, по условиям которого Анкара взяла на себя обязательства по реадмиссии мигрантов из Греции. За каждого возвращенного искателя убежища Евросоюз обязался взять к себе одного сирийского беженца, находящегося в Турции, однако не больше 72 тысяч, которые будут перераспределены среди всех стран ЕС.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно грозился "открыть ворота" и позволить сирийцам уехать из Турции в Европу, заявив, что Анкара не может взять на себя бремя приема большего числа беженцев. Турция заявляет, что приняла в себя наибольшее в мире количество беженцев - свыше 4 миллионов, из них 3,6 миллиона - из Сирии.

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Все по теме:

Мигранты, ЕС, Турция, Хорст Зеехофер, Димитрис Аврамопулос, Сулейман Сойлу.
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