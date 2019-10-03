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Трамп на самом деле не хотел "спускать крокодилов" на мигрантов

Трамп на самом деле не хотел "спускать крокодилов" на мигрантов
21:46 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Глава Белого дома раскритиковал американские СМИ в распространении неправдивой информации о нем.

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию в СМИ о том, что преследовал идею стрелять по ногам мигрантов на границе с Мексикой, чтобы запугать их, а также создать ров вдоль границы, наполненный аллигаторами и змеями.

В очередной твиттер-заметке Трамп назвал эту информацию "фейковой", а СМИ "сумасшедшими", сообщает корреспондент.

"Фейковые новости, такие же, как и змеи и аллигаторы в канаве. СМИ сошли с ума!" - написал Трамп.

Таким образом он отреагировал на публикацию на сайте ABC News о том, что их источник подтвердил информацию о запросе Трампа в узком кругу о возможности стрелять по ногам мигрантов на южной границе, о чем впервые сообщил другое авторитетное издание - The New York Times.

"По данным двух информированных источников, Трамп на частных встречах спрашивал о возможности стрелять в семьи мигрантов, ищущих убежища на границе (США - ред.) еще в ноябре 2018 года. Он также однажды выразил эту мысль публично, заявив, что камни, брошенные мигрантами, будут приравниваться к огнестрельному оружию, и это потенциально разрешит применение летального оружия по ним", - отмечает ABC News.

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Источники телеканала также рассказали, что помощников Трампа смущала идея президента стрелять в безоружных мигрантов, поэтому она оставалась нереализованной. Однако сам президент на одной из частных встреч уже в марте 2019 года вернулся к этой идее, когда узнал, что количество мигрантов, прибывших к южной границе США, достигло 100 тыс. человек.

Ранее газета The New York Times также обращала внимание на эти высказывания Трампа. Кроме того, издание сообщило о другой идее, которую президент вроде выразил в узком кругу своих советников. "Президент говорил помощникам также о строительстве пограничной стены под электронапряжением, а еще о" наполненной водой траншее ", заполненной змеями или аллигаторами", - отмечается в публикации.

Неизвестно, насколько четко была передана инициатива президента по усилению барьера на границе, впрочем сам Трамп не стал отрицать факт, что он является "жестким" в вопросе охраны границы.

"Пресса пытается распространить тот факт, что я хотел создать ров, наполненный аллигаторами и змеями, с электрифицированной оградой и острыми шипами наверху на нашей южной границе. Я возможно и жесткий в вопросе пограничной безопасности, но не настолько. Пресса сошла с ума. Фейковые новости!" - написал глава Белого дома.

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Мигранты, США, Дональд Трамп, Фейковые новости.
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