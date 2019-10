Трамп на самом деле не хотел "спускать крокодилов" на мигрантов

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию в СМИ о том, что преследовал идею стрелять по ногам мигрантов на границе с Мексикой, чтобы запугать их, а также создать ров вдоль границы, наполненный аллигаторами и змеями.

В очередной твиттер-заметке Трамп назвал эту информацию "фейковой", а СМИ "сумасшедшими", сообщает корреспондент.

"Фейковые новости, такие же, как и змеи и аллигаторы в канаве. СМИ сошли с ума!" - написал Трамп.

Таким образом он отреагировал на публикацию на сайте ABC News о том, что их источник подтвердил информацию о запросе Трампа в узком кругу о возможности стрелять по ногам мигрантов на южной границе, о чем впервые сообщил другое авторитетное издание - The New York Times.

"По данным двух информированных источников, Трамп на частных встречах спрашивал о возможности стрелять в семьи мигрантов, ищущих убежища на границе (США - ред.) еще в ноябре 2018 года. Он также однажды выразил эту мысль публично, заявив, что камни, брошенные мигрантами, будут приравниваться к огнестрельному оружию, и это потенциально разрешит применение летального оружия по ним", - отмечает ABC News.

Fake News, just like the snakes and gators in the moat. The Media is deranged, they have lost their minds! https://t.co/rk26SXj4il

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 октября 2019 г.