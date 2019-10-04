Заместитель Столтенберга ознакомилась с береговой охраной Грузии

Новости мира:Замгенсека НАТО посетила Грузию с официальным визитом для усиления безопасности в регионе Черного моря.

Находящаяся в Грузии с визитом заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер заявляет, что оказываемая Североатлантическим альянсом помощь в усилении грузинской Службы береговой охраны служит обеспечению безопасности в регионе Черного моря.

Гетемюллер заявила об этом после встречи в Батуми с сотрудниками Службы береговой охраны пограничной полиции МВД Грузии и осмотра переданных в прошлом году США грузинской стороне двух сторожевых катеров класса "Айленд".

"Мы ознакомились с прогрессом Береговой охраны Грузии, осмотрели корабли, встретились с офицерами, а также с абордажной командой, которая прошла подготовку при поддержке НАТО. Мы подчеркнули, что это направлено на обеспечение безопасности в регионе", - сказала она журналистам.

В свою очередь глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури заявил журналистам в пятницу после встречи с делегацией во главе с Гетемюллер, что Грузия остается надежным партнером Североатлантического альянса.

По его словам, Грузия уже включена в усиление евроатлантической безопасности.

Отвечая на вопрос о том, не планируется ли со стороны членов альянса передача Грузии дополнительных катеров, министр заявил, что по этому вопросу работа ведется, однако на данном этапе какой-либо конкретный ответ он дать не может.