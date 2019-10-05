Скачать
Суббота, 05.10.2019
Инцидент с журналистом: Мендель вызвали на заседание комитета ВР по вопросам свободы слова
Инцидент с журналистом: Мендель вызвали на заседание комитета ВР по вопросам свободы слова
"Нам навязывают капитуляцию": Порошенко рассказал о проблеме "формулы Штайнмайера"
Порошенко рассказал о проблеме "формулы Штайнмайера"
Сборная Украины вышла в 1/8 финала Чемпионата мира (Видео)
Сборная Украины вышла в 1/8 финала Чемпионата мира (Видео)
Sia тяжело больна: от чего страдает австралийская певица (Фото)
Sia тяжело больна: от чего страдает австралийская певица (Фото)

СМИ: Мэй пришлось долго убеждать Трампа в причастности РФ к отравлению Скрипалей

СМИ: Мэй пришлось долго убеждать Трампа в причастности РФ к отравлению Скрипалей
20:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Трамп оспаривал выводы Мэй по отравлению Скрипаля.

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора летом 2018 года с занимавшей тогда пост премьера Великобритании Терезой Мэй выражал сомнения по поводу ее версии о причастности властей РФ к делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, пишет в субботу Thw Washington Post.

"Он оспаривал вывод ее разведслужб о том, что власти России организовали попытку отравления российского шпиона на британской территории", - пишет газета. Она приводит данные о разговорах Трампа с иностранными лидерами со ссылкой на анонимные источники, поясняя, что речь идет о действующих и бывших сотрудниках Белого дома.

"Трамп был совершенно убежден в том, что по поводу отравления были серьезные основания для сомнений", - заявил один из собеседников издания.

"Добрые 10 минут ушли на то, чтобы Мэй говорила о высокой вероятности (причастности властей РФ - Ред.), а также на ответы Трампа, заявлявшего, что он в этом не уверен", - добавил он.

"Мы будем выполнять требования закона": Госдеп ответил Конгрессу по "украинскому делу"

Тем не менее, как сообщалось, США ввели два раунда санкций против РФ по "делу Скрипалей".

The Washington Post входит в широкий список СМИ США, которых Трамп обвиняет в публикации фейковых новостей и в выдумывании источников информации.

Интерес к его разговорам с иностранными лидерами обострился в СМИ после того, как демократы обвинили Трампа в оказании давления на президента Украины Владимира Зеленского по вопросу о проведении расследования по делу сына бывшего вице-президента США Джо Байдена - Хантера Байдена. В палате представителей сочли, что Трамп злоупотребил властью ради борьбы против политического оппонента и запустили процедуру импичмента.

СМИ: Нашелся второй свидетель телефонного разговора Трампа и Зеленского

Белый дом распространил стенограмму летнего разговора Трампа с Зеленским. Из него следует, что Трамп действительно поднимал данную тему, однако давления не оказывал. Зеленский также заявлял, что никто на него не давил.

4 марта 2018 года Сергей и Юлия Скрипали были обнаружены без сознания в Солсбери. Впоследствии британские следователи пришли к выводу, что Скрипали пострадали от нервнопаралитического отравляющего вещества, названного "Новичок" (А-234). Выводы британцев подтвердила комиссия Организации по запрещению химического оружия. Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.

"Я/Мы Шаман": В РФ прошел пикет в поддержку "изгонятеля Путина" (Фото)

В 2006 году Сергей Скрипаль был приговорен в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он был помилован для обмена разведчиками между Россией и США, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман. Великобритания предоставила Скрипалю убежище и гражданство.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Великобритания, Россия, Дональд Трамп, Тереза Мэй, Сергей Скрипаль, Дело Скрипаля.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2019: "теплый" вязаный дизайн (Фото)
02 Названы продукты, которые можно есть на ночь
03 Москаль объяснил, почему Венгрия массово забирает паспорта, выданные на Закарпатье
04 Принцессы, которые не смогли обрести в браке долгожданные тепло и счастье (Фото)
05 Есть ли польза от замороженных овощей и фруктов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Я/Мы Шаман&quot;: В РФ прошел пикет в поддержку &quot;изгонятеля Путина&quot; (Фото)
В РФ прошел пикет в поддержку "изгонятеля Путина"
Порадует ли нас погода: прогнозы синоптиков на завтра
Порадует ли нас погода: прогнозы синоптиков на завтра
День учителя: Зеленский провел встречу с педагогами (Фото)
День учителя: Зеленский провел встречу с педагогами
Новая версия Isuzu D-Max: премьера пикапа состоится уже в октябре (Видео)
Новая версия Isuzu D-Max: премьера пикапа состоится уже в октябре (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь