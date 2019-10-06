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Ураган Лоренцо стал самым мощным в Европе за последние 20 лет

Ураган Лоренцо стал самым мощным в Европе за последние 20 лет
17:49 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: Твиттер

Новости мира:Метеорологическая служба Британских островов объявила оранжевый уровень погодной опасности накануне шторма.

"Лоренцо" назван самым мощным ураганом, зашедшим настолько далеко на восток в Северной Атлантике. Его ураганные ветры охватывают территорию до 177 км от центра, а тропические штормовые ветры покрывают территорию более 550 км, сообщает Science Times.

Британские острова ощутили сильные ветры, пострадали от повреждения линий электропередач и сильных прибрежных наводнений, когда ураган "Лоренцо" достиг Британии. Как сообщалось ранее, шторм обрушился на Ирландию в качестве посттропического циклона. Ирландская метеорологическая служба подсчитала, что если количество осадков превысит 50 мм, в некоторых районах запада и севера страны произойдет наводнение.

Ураганы такого масштаба очень редки, особенно на севере и востоке в Атлантическом бассейне. "Лоренцо" произвел высокие волны в Северной Атлантике, которые дошли до восточного побережья Соединенных Штатов, ощущались на Багамах и даже в некоторых частях Западной Европы.

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Ураган пронесся вдоль западного края Азорских островов, повалив сотни деревьев и обесточив тысячи домов на наиболее пострадавшем острове Флорес. Согласно прогнозам метеорологической службы Португалии, волны "Лоренцо" могут доходить до 25 м.

Из-за выгодного географического положения Европы ее берегов редко достигают ураганы. Сильные штормы обычно образуются у побережья Западной Африки. Теплые воды и высокая влажность вблизи экватора создают воронки вращающегося воздуха, это явление быстро переходит в шторм. Чем теплее влажный воздух, который вбирает в себя система, тем сильнее становится шторм. Так тропические штормы перерастают в ураганы, пересекая Атлантику.

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Остатки примерно 30 штормов достигали берегов Европы, к тому времени они теряли ураганную силу. "Лоренцо" стал исключением из многолетнего опыта Европы в отношении ураганов. Жители Европы были проинформированы о том, что волны, созданные "Лоренцо", пройдут через Североатлантический бассейн. Последствия "Лоренцо" также отразились на восточной стороне Соединенных Штатов, в провинциях Канады и на Багамах.

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Великобритания, Ураган, Ирландия, Стихийное бедствие, Лоренцо.
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