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Прага расторгла договор о побратимских отношениях с Пекином

Прага расторгла договор о побратимских отношениях с Пекином
15:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости мира:В Чехии утверждают, что Китай не хочет вести переговоры по одному из пунктов договора.

Столица Чехии Прага одобрила денонсацию соглашения о побратимских связях с китайской столицей Пекином.

Об этом сообщают Lidovky.

"Городской совет в понедельник решил расторгнуть побратимский договор с Пекином. Причиной является нежелание китайской стороны вести переговоры с пражским руководством об изъятии пункта о признании одного Китая", - сообщает СМИ.

Соглашение было утверждено Прагой в феврале 2016 года предыдущим руководством города. Оппозиция с самого начала была против его заключения. Действующее руководство столицы ЧР призвало Пекин договориться об изъятии этой части документа в январе. Китайская сторона негативно отреагировала, представители КНР несколько раз заявляли, что такое отношение Праги вредит чешско-китайским отношениям.

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В мэрии объясняют свою позицию тем, что одобрение указанной части договора является "нестандартным" шагом.

"Политическая декларация не относится к соглашению о сотрудничестве между столицами. Я не согласна с тем, что Прага должна таким образом выражать свою поддержку авторитарному режиму в Китае", - заявила советник горсовета Праги Хана Кордова Марванова. По её словам, отказавшись от вышеупомянутой статьи, Прага покажет несогласие по поводу нарушения прав человека в Китае.

Премьер-министр Андрей Бабиш и министр иностранных дел Томаш Петршичек поспешили подчеркнуть, что правительство уважает политику одного Китая, но не может влиять на шаги демократически избранного органа самоуправления.

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Пекин тем временем, кроме публичных деклараций, ответил Праге тем, что начал отменять запланированные выступления пражских ансамблей, таких как Пражская филармония.

Следует заметить, что спор о договоре между Пекином и Прагой - не первый неприятный момент в отношениях между двумя странами, которые активно продвигает президент ЧР Милош Земан: в прошлом году Национальное бюро по вопросам кибер- и информационной безопасности выразило предостережение относительно продукции китайских компаний Huawei и ZTE. Китай отрицает все обвинения.

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Китай, Чехия, Пекин, Прага.
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