Прага расторгла договор о побратимских отношениях с Пекином

Новости мира:В Чехии утверждают, что Китай не хочет вести переговоры по одному из пунктов договора.

Столица Чехии Прага одобрила денонсацию соглашения о побратимских связях с китайской столицей Пекином.

Об этом сообщают Lidovky.

"Городской совет в понедельник решил расторгнуть побратимский договор с Пекином. Причиной является нежелание китайской стороны вести переговоры с пражским руководством об изъятии пункта о признании одного Китая", - сообщает СМИ.

Соглашение было утверждено Прагой в феврале 2016 года предыдущим руководством города. Оппозиция с самого начала была против его заключения. Действующее руководство столицы ЧР призвало Пекин договориться об изъятии этой части документа в январе. Китайская сторона негативно отреагировала, представители КНР несколько раз заявляли, что такое отношение Праги вредит чешско-китайским отношениям.

В мэрии объясняют свою позицию тем, что одобрение указанной части договора является "нестандартным" шагом.

"Политическая декларация не относится к соглашению о сотрудничестве между столицами. Я не согласна с тем, что Прага должна таким образом выражать свою поддержку авторитарному режиму в Китае", - заявила советник горсовета Праги Хана Кордова Марванова. По её словам, отказавшись от вышеупомянутой статьи, Прага покажет несогласие по поводу нарушения прав человека в Китае.

Премьер-министр Андрей Бабиш и министр иностранных дел Томаш Петршичек поспешили подчеркнуть, что правительство уважает политику одного Китая, но не может влиять на шаги демократически избранного органа самоуправления.

Пекин тем временем, кроме публичных деклараций, ответил Праге тем, что начал отменять запланированные выступления пражских ансамблей, таких как Пражская филармония.

Следует заметить, что спор о договоре между Пекином и Прагой - не первый неприятный момент в отношениях между двумя странами, которые активно продвигает президент ЧР Милош Земан: в прошлом году Национальное бюро по вопросам кибер- и информационной безопасности выразило предостережение относительно продукции китайских компаний Huawei и ZTE. Китай отрицает все обвинения.