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"Надо помочь Украине": Преемник Могерини назвал лучший способ противостоять агрессии РФ

"Надо помочь Украине": Преемник Могерини назвал лучший способ противостоять агрессии РФ
18:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Преемник Могерини Боррелль считает, что лучший путь противостоять российской угрозе – помогать Украине

Выдвинутый на должность высокого представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности министр иностранных дел Испании Жозеп Боррелль (Josep Borrell) считает, что лучший путь противостоять российской угрозе - это помогать Украине.

"Лучший путь противостоять российской экспансии, если я могу называть это так, или российской угрозе, если вы хотите, – это помочь Украине, усилить Украину, усилить ее прочность и возможности, помочь с реформами, чтобы стать полноценной демократической и процветающей страной", - заявил он в понедельник в Брюсселе, выступая на заседании комитета иностранных дел Европейского парламента в рамках открытых слушаний его номинации на должность высокого представителя.

"Украина остается центром стратегического вызова, давайте называть это так – стратегический вызов, который представляет для нас Россия", - продолжил Боррелль.

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При этом он высказал убеждение, что страны-члены ЕС должны оставаться едиными в своей позиции по отношению к России: "Мы должны оставаться едиными. Если этого не будет, то у нас, у нас (с ударением повторил претендент - Ред.) будет проблема. Моя первая задача – продолжать с этим единством и усилить поддержку соседних стран".

Боррелль подчеркнул, что санкции для России "не должны рассматриваться как политика", а как инструмент, равно как и соглашения об ассоциации не должны рассматриваться против кого-то.

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"Если я не ошибаюсь, это был Теодор Рузвельт, который сказал, что ты говоришь мягко, когда у тебя есть большая палка. Если у тебя нет большой палки, лучше тебе говорить громко. У ЕС нет такого кнута. ЕС - не военный. Мы должны быть строги с Россией, но в то же время нужно понять, что это те, с кем мы должны иметь дело, мы должны удерживать санкции, но в то время использовать дипломатические инструменты там, где необходимо вести диалог", - отметил он.

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Украина, ЕС, Россия, Федерика Могерини, Жозеп Боррелль.
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