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Эстония отказывается принимать мигрантов из-за проблем с украинцами

Эстония отказывается принимать мигрантов из-за проблем с украинцами
11:02 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твитер

Новости мира:По словам Хельме, в Эстонии достаточно проблем с иммигрантами из Украины, а страны Южной Европы не считают это проблемой.

Глава МВД Эстонии и лидер партии EKRE Март Хельме заявил, что пока его политическая сила входит в правительственную коалицию, Эстония не будет принимать иммигрантов.

Об этом он сказал в Люксембурге на встрече глав МВД стран-членов ЕС, на которой обсуждались проблемы миграционной политики, сообщает портал ERR.

Хельме сообщил, что на встрече в Люксембурге большинство европейских стран показали, что принимать мигрантов не хотят и скорее готовы предложить техническую помощь.

"Я тоже сказал в своем выступлении, что мы понимаем те страны, но наши возможности принимать просителей убежища вообще не идут в расчет. Я не буду присоединяться к этой инициативе ни формально, ни неформально, но мы готовы проявить солидарность в виде технической и экспертной помощи", - сказал министр.

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Он добавил, что Эстония сама сейчас сталкивается с очень сильным наплывом мигрантов с востока, из республик бывшего СССР.

"Если посмотреть, то просителей убежища прибывает к нам больше не с Ближнего Востока или Африки, а из Украины. На втором месте Грузия, потом Молдова и только потом Афганистан и подобные страны", - отметил Хельме, который не видит для Эстонии возможности принять хотя бы одного беженца из Африки или Ближнего Востока.

По словам Хельме, в Эстонии достаточно проблем с иммигрантами из Украины, а страны Южной Европы не считают это проблемой.

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"У нас и сейчас трудности с этим иммиграционным давлением. Украинцы быстрее интегрируются в русскоязычную общину, и для нас это культурная и демографическая проблема. Даже если кто-то говорит, что это не проблема, то на самом деле это очень серьезная проблема", - считает министр внутренних дел.

По его словам, позицию Эстонии нужно до всех донести очень четко. "До тех пор пока мы, то есть EKRE, входим в правительство, Эстония принимать иммигрантов не будет", - подчеркнул лидер консерваторов.

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Мигранты, Эстония, Люксембург, Март Хельме.
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