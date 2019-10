Нобелевскую премию мира присудили премьеру Эфиопии

Нобелевский комитет присудил Нобелевскую премию мира премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду Али. Об этом сообщается в официальном Твиттере премии.

"Нобелевский комитет решил присудить Нобелевскую премию мира за 2019 год премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду Али", - говорится в сообщении.

Комитет наградил Али за "его усилия в достижении мира и международного сотрудничества, в частности за его решающую инициативу по разрешению пограничного конфликта с соседствующей Эритреей.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/uGRpZJHk1B

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 11, 2019