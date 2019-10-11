Нобелевскую премию мира присудили премьеру Эфиопии

Новости мира:Сегодня, 11 октября, в столице Норвегии Осло Нобелевский комитет объявил лауреата Нобелевской премии мира 2019 года.

Нобелевский комитет присудил Нобелевскую премию мира премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду Али. Об этом сообщается в официальном Твиттере премии.

"Нобелевский комитет решил присудить Нобелевскую премию мира за 2019 год премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду Али", - говорится в сообщении.

Комитет наградил Али за "его усилия в достижении мира и международного сотрудничества, в частности за его решающую инициативу по разрешению пограничного конфликта с соседствующей Эритреей.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/uGRpZJHk1B — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 11, 2019

Как сообщается, 7 октября Нобелевская премия 2019 года по физиологии и медицине досталась троим учёным за исследования о том, как клетки чувствуют и приспосабливаются к наличию кислорода.

В области физики награду присудили Джеймсу Пиблсу "за теоретические открытия в физической космологии", а также Мишелю Майору и Дидье Квелоцу "за открытие экзопланеты, вращающейся вокруг звезды солнечного типа".

Нобелевскую премию по химии присудили группе ученых за разработку литий-ионных батарей.

Лауреата Нобелевской премии по вопросам экономики объявят 14 октября.