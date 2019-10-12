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Резня в Манчестере: полиция задержала подозреваемого (Видео)

Резня в Манчестере: полиция задержала подозреваемого (Видео)
00:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:В Манчестере задержали подозреваемого в поножовщине.

Британская полиция рассматривает совершенное утром в пятницу нападение на людей в одном из торговых центров города Манчестер как террористическую атаку.

Об этом сообщает DW.

"Полиция задержала 40-летнего подозреваемого в нападении. Впоследствии ему сообщили о подозрении в терроризме и арестовали", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате атаки ножевые ранения получили четыре человека. Троих из них - двух женщин и мужчину - доставили с ножевыми ранениями в больницы. Еще одной потерпевшей оказали помощь на месте.

 

В то же время, издание Manchester Evening News информирует, что одна из жертв нападения тяжело ранена.

О мотивах преступника пока не известно. Дело расследует антитеррористический отдел полиции.

Напоминаем, в Манчестере в пятницу около 11:15 по местному времени вооруженный длинным ножом мужчина напал на посетителей торгового центра Arndale. Сначала ему противостояли два невооруженных полицейских, но нападающий преследовал их после того, как те вызвали подмогу.

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Великобритания, Полиция, Нож, Торговый центр, ТЦ, Резня.
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