Резня в Манчестере: полиция задержала подозреваемого (Видео)

Британская полиция рассматривает совершенное утром в пятницу нападение на людей в одном из торговых центров города Манчестер как террористическую атаку.
Об этом сообщает DW.
"Полиция задержала 40-летнего подозреваемого в нападении. Впоследствии ему сообщили о подозрении в терроризме и арестовали", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в результате атаки ножевые ранения получили четыре человека. Троих из них - двух женщин и мужчину - доставили с ножевыми ранениями в больницы. Еще одной потерпевшей оказали помощь на месте.
Manchester attacker being taken away #manchestercitycentre #Manchester pic.twitter.com/4tTrZRnqDb
— London Knife Crime LDN (@CrimeLdn) October 11, 2019
В то же время, издание Manchester Evening News информирует, что одна из жертв нападения тяжело ранена.
О мотивах преступника пока не известно. Дело расследует антитеррористический отдел полиции.
Напоминаем, в Манчестере в пятницу около 11:15 по местному времени вооруженный длинным ножом мужчина напал на посетителей торгового центра Arndale. Сначала ему противостояли два невооруженных полицейских, но нападающий преследовал их после того, как те вызвали подмогу.