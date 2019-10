Резня в Манчестере: полиция задержала подозреваемого (Видео)

Британская полиция рассматривает совершенное утром в пятницу нападение на людей в одном из торговых центров города Манчестер как террористическую атаку.

Об этом сообщает DW.

"Полиция задержала 40-летнего подозреваемого в нападении. Впоследствии ему сообщили о подозрении в терроризме и арестовали", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате атаки ножевые ранения получили четыре человека. Троих из них - двух женщин и мужчину - доставили с ножевыми ранениями в больницы. Еще одной потерпевшей оказали помощь на месте.

Manchester attacker being taken away #manchestercitycentre #Manchester pic.twitter.com/4tTrZRnqDb

— London Knife Crime LDN (@CrimeLdn) October 11, 2019