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В столице Германии протестуют против антисемитизма (Фото)

В столице Германии протестуют против антисемитизма (Фото)
20:37 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Берлине - многотысячная демонстрация против антисемитизма.

В немецкой столице проходит демонстрация против антисемитизма, в которой принимают участие более 10 тысяч человек

Об этом сообщает DW.

"Проведенная в воскресенье, 13 октября, акция собрала по данным организаторов - политического союза Unteilbar - около 13 тысяч человек. Зато полиция приводит другие данные - около шести - восьми тысяч участников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что демонстрация проводится в ответ на атаку на синагогу в городе Галле в земле Саксония-Анхальт, совершенную на этой неделе. Участники шествия призвали к решительной борьбе с расизмом, правым экстремизмом и антисемитизмом.

Стрельбу в Галле признали терактом

Как известно, в немецком городе Галле вследствие стрельбы 9 октября вблизи синагоги погибли два человека.

Человек, который открыл стрельбу, подозревается в двойном убийстве и покушении на убийство еще в девяти случаях. Его действия расцениваются как правоэкстремистский теракт.

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Теракт, Германия, Протест, ФРГ, Берлин, Галле, Стрельба в Галле.
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