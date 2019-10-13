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Хорватия в ПА НАТО: санкции против России надо сохранить

Хорватия в ПА НАТО: санкции против России надо сохранить
21:01 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира:В ПА НАТО заявили о важности сохранения санкций против России.

Хорватский дипломат и политик Миро Ковач во время заседания Парламентской ассамблеи НАТО в Лондоне подчеркнул важность сохранения экономического давления на Россию, в том числе посредством международных санкций, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ПА НАТО.

Так, в воскресенье, во время на ежегодной сессии ПА НАТО шла речь о том, что страны-участницы Альянса должны решительно стоять на своей реакции на военную и политическую напористость России, а также подтвердить свою поддержку своему стратегическому партнеру Украине на фоне растущей надежды общественности на лучшее будущее там.

В частности, на сессии законодатели обсудили невыполнение Россией Договора о ядерных силах средней дальности, ее роль в Сирии, сбитие пассажирского самолета Малайзийских авиалиний над Украиной и нападение на агента с нервно-паралитическим веществом в Солсбери.

"Альянс должен сохранять твердость и продолжать укреплять оборону и сопротивление, избегая при этом эскалации", - заявил Политическому комитету ассамблеи хорватский законодатель Миро Ковач.

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"Ковач подчеркнул важность сохранения экономического давления на Россию, в том числе посредством международных санкций, и обеспечения того, чтобы НАТО не поддалась требованиям Москвы о прекращении политики открытых дверей, направленной на возможное членство европейских стран, стремящихся вступить в Альянс", - говорится в сообщении.

В свою очередь, старший научный сотрудник программы "Россия и Евразия" Chatham House (Королевского института международных отношений) Кейр Джайлз подчеркнул, что переговоры должны иметь четкие цели, в противном случае они могут побудить Москву не воспринимать процесс всерьез, а также рассматривать предложение о проведении встреч на высоком уровне в качестве награды.

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Джайлз также заявил Комитету по обороне и безопасности, что история показывает: стратегические интересы Москвы и НАТО и их партнеров несовместимы, и что "Россия рассматривает уступки и компромиссы как слабости, которые необходимо использовать".

Напомним, ранее канадский сенатор Джейн Корди во время заседания ПА НАТО заявила, что успех европейской Украины положительно повлиял бы на геополитическую ситуацию в Европе и повысил бы общую безопасность.

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Добавим, что с 11 по 14 октября в Лондоне проходит 65-е ежегодное заседание Парламентской ассамблеи НАТО. В его рамках проходит и панель, посвященная Украине.

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НАТО, Хорватия, ПА НАТО, Миро Ковач.
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