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За попытку теракта возле Нотр-Дама осудили несколько женщин

За попытку теракта возле Нотр-Дама осудили несколько женщин
14:55 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Суд вынес приговор пяти женщинам пытавшихся взорвать бомбу возле Нотр-Дама в 2016 году.

Пять французских женщин приговорены сегодня к тюремным срокам от 5 до 30 лет за попытку взорвать автомобильную бомбу у собора Нотр-Дам в Париже в 2016 году.

Об этом сообщает BBC.

4 сентября 2016 года полиция нашла у собора автомобиль Peugeot 607. Номерные знаки автомобиля были сняты, а его аварийные огни мигали.

Внутри офицеры обнаружили пол дюжины канистр с газом, три канистры с дизельным топливом и наполовину сожженную сигарету. По словам полиции, салон автомобиля был залит топливом, но сигарета не подожгла его. Следователи заявили, что попытка взрыва, вероятно, была бы успешной, если бы не "неправильный выбор горючего".

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Было установлено, что автомобиль принадлежит отцу на тот момент 22-летней Инес Мадани, а внутри также нашли отпечатки пальцев, принадлежавшие ее сообщнице Орнелла Гиллигманн.

Мадани арестовали через несколько дней в квартире в пригороде Парижа вместе с двумя другими обвиняемыми - Сарой Эрве и Амель Сакау. Во время задержания они ранили ножом полицейского, Мадани получила огнестрельное ранение. Гиллигманн была арестована на юге Франции 6 сентября.

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Всем женщинам были предъявлены обвинения в терроризме, прокуроры требовали пожизненного заключения для четырех из них.

Мадани, которая занималась вербовкой женщин для "ИГИЛ", дали 30 лет, а Гиллигманн была приговорена к 25 годам тюрьмы.

Эрве и Сакау дали по 20 лет, а Самии Шалель - пять лет за помощь Мадани скрыться после неудачной атаки.

Адвокат Мадани назвал приговор "чрезмерно суровым", поскольку в результате неудачной атаки не было ни погибших, ни раненых.

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Теракт, Париж, Франция, Нотр-Дам.
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