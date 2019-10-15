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Столтенберг: У нас есть возможности сдерживания РФ, но лучше диалог

Столтенберг: У нас есть возможности сдерживания РФ, но лучше диалог
15:18 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал заявление, что у союзников есть силы для сдерживания РФ, но лучше стол переговоров.

Агрессивное поведение России в течение последних нескольких лет стало причиной крупнейшего наращивания оборонных возможностей НАТО со времен "холодной войны" для ее сдерживания, в то же время Альянс готов к возобновлению диалога с РФ относительно контроля над вооружениями.

Об этом на сессии Парламентской Ассамблеи НАТО в Лондоне заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, стенограмма выступления которого обнародована на сайте Североатлантического Альянса.

"У нас нет никакого намерения размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе по нескольким причинам. Мы считаем, что важно найти баланс: обеспечить эффективное и надежное сдерживание и оборону в мире без ДРМСД (Договора о ракетах малой и средней дальности) и с новыми российскими ракетами в Европе, но при этом не запустить новую полномасштабную гонку вооружений. Во-вторых, мы знаем, что у нас есть альтернативы. Мы сейчас прорабатываем другие пути для ответа, включая развитие обычных возможностей, воздушную и противоракетную оборону, повышение готовности наших сил, улучшение разведки, и другие пути, которые должны убедить: мы обладаем возможностью ответить", - сказал генсек НАТО.

Он отметил, что нарушение Россией ДРМСД и развертывание ракет SSC-8, а также ракетных систем Iskander, как и активные инвестиции РФ в течение нескольких лет подряд в модернизацию собственных военных возможностей, являются частью общей тенденции в агрессивном поведении России, на которое НАТО уже дало ответ.

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"Такая тенденция... является одной из причин, почему сейчас, впервые в нашей истории, мы имеем боеготовые войска в восточной части Альянса, почему мы втрое увеличили численность Сил реагирования НАТО, почему союзники по НАТО стали больше финансировать собственную оборону, и почему мы вступили в процесс общей модернизации Альянса и уже выполнили самое большое усиление нашей коллективной обороны со времен после завершения "холодной войны".... Мы будем и в дальнейшем принимать необходимые решения и действия, чтобы обеспечить надежность мер сдерживания и обороны в условиях более агрессивной России", - отметил генеральный секретарь НАТО.

Он отметил, что частью этих усилий Альянса является продолжение работы над усовершенствованием международной системы по контролю над вооружениями.

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"Контроль над вооружениями отвечает нашим интересам. Все идеи сдерживания, обороны и диалога, если речь идет о России, только отображает нарушение ДРМСД, потому что Россия хочет конфронтации с нами, тогда, разумеется, мы готовы отвечать. Если они хотят работать вместе с нами, сотрудничать с нами, мы готовы сесть (за стол переговоров) и работать с ними. Контроль над вооружениями должно быть частью такой работы", - добавил Столтенберг.

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НАТО, Россия, РФ, Йенс Столтенберг.
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