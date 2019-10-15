Столтенберг: У нас есть возможности сдерживания РФ, но лучше диалог

Новости мира:Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал заявление, что у союзников есть силы для сдерживания РФ, но лучше стол переговоров.

Агрессивное поведение России в течение последних нескольких лет стало причиной крупнейшего наращивания оборонных возможностей НАТО со времен "холодной войны" для ее сдерживания, в то же время Альянс готов к возобновлению диалога с РФ относительно контроля над вооружениями.

Об этом на сессии Парламентской Ассамблеи НАТО в Лондоне заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, стенограмма выступления которого обнародована на сайте Североатлантического Альянса.

"У нас нет никакого намерения размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе по нескольким причинам. Мы считаем, что важно найти баланс: обеспечить эффективное и надежное сдерживание и оборону в мире без ДРМСД (Договора о ракетах малой и средней дальности) и с новыми российскими ракетами в Европе, но при этом не запустить новую полномасштабную гонку вооружений. Во-вторых, мы знаем, что у нас есть альтернативы. Мы сейчас прорабатываем другие пути для ответа, включая развитие обычных возможностей, воздушную и противоракетную оборону, повышение готовности наших сил, улучшение разведки, и другие пути, которые должны убедить: мы обладаем возможностью ответить", - сказал генсек НАТО.

Он отметил, что нарушение Россией ДРМСД и развертывание ракет SSC-8, а также ракетных систем Iskander, как и активные инвестиции РФ в течение нескольких лет подряд в модернизацию собственных военных возможностей, являются частью общей тенденции в агрессивном поведении России, на которое НАТО уже дало ответ.

"Такая тенденция... является одной из причин, почему сейчас, впервые в нашей истории, мы имеем боеготовые войска в восточной части Альянса, почему мы втрое увеличили численность Сил реагирования НАТО, почему союзники по НАТО стали больше финансировать собственную оборону, и почему мы вступили в процесс общей модернизации Альянса и уже выполнили самое большое усиление нашей коллективной обороны со времен после завершения "холодной войны".... Мы будем и в дальнейшем принимать необходимые решения и действия, чтобы обеспечить надежность мер сдерживания и обороны в условиях более агрессивной России", - отметил генеральный секретарь НАТО.

Он отметил, что частью этих усилий Альянса является продолжение работы над усовершенствованием международной системы по контролю над вооружениями.

"Контроль над вооружениями отвечает нашим интересам. Все идеи сдерживания, обороны и диалога, если речь идет о России, только отображает нарушение ДРМСД, потому что Россия хочет конфронтации с нами, тогда, разумеется, мы готовы отвечать. Если они хотят работать вместе с нами, сотрудничать с нами, мы готовы сесть (за стол переговоров) и работать с ними. Контроль над вооружениями должно быть частью такой работы", - добавил Столтенберг.