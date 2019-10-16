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В Барселоне протесты переросли в противостояние (Видео)

В Барселоне протесты переросли в противостояние (Видео)
09:46 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Мирные протесты быстро превратились в стычки между митингующими и полицией.

Столкновения между протестующими и полицией вспыхнули в Барселоне поздно во вторник, 15 октября, после того, как мирные демонстрации против заключения девяти каталонских лидеров сепаратистов обернулись противостоянием в центре города.

Об этом сообщает The Guardian.

Митингующие поджигали предметы и сооружали импровизированные баррикады в центре города, прежде чем толпу разогнала дубинками испанская и каталонская полиция Это касается и Пассеч где Грасия, бульвара, где расположено много эксклюзивных магазинов и гостиниц города.К середине вечера на бульваре и окружающих улицах вспыхнули десятки пожаров, а в небе начали кружить вертолеты. Демонстранты возводили баррикады из мусорных контейнеров, когда столкновения с полицией продолжались, а спецназ делал многочисленные выстрелы резиновыми пулями.

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Подобные сцены наблюдались в других главных городах Каталонии - Таррагоне, Жироне и Лериде, где, как сообщается, пострадали десятки людей.Аэропорт Барселон, второй по величине в Испании, стал центром протестов в понедельник. Тысячи людей собрались там после того, как Верховный суд Испании посадил в тюрьму девять каталонских лидеров сепаратистов.

Протесты в аэропорту Барселоны: число пострадавших стремительно растет

Между полицией и толпой вспыхнули столкновения, стражи порядка применили дубинки и резиновые пули, чтобы сдержать протестующих.

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Полиция, Протесты, Барселона, Каталония, Митинги.
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