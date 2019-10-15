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Протесты в аэропорту Барселоны: число пострадавших стремительно растет

Протесты в аэропорту Барселоны: число пострадавших стремительно растет
08:48 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира:В Барселоне продолжаются протесты против приговоров лидерам каталонских сепаратистов.

В аэропорту Барселоны El Prat во время акций протеста сторонников независимости Каталонии пострадали по меньшей мере 56 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

В понедельник Верховный суд Испании приговорил девятерых лидеров каталонских сепаратистов от 9 до 13 лет тюремного заключения за их участие в референдуме о независимости в 2017 году.

После этого протестующие объявили блокаду аэропорта Барселоны.

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Спецназовцы полиции применили силу, чтобы не допустить толпу внутрь аэропорта.

Система скорой медицинской помощи (СЭМ) в течение дня обслуживала 56 человек, большинство из них в Терминале 1, десять из них были доставлены в больницу. Среди пострадавших - 3 журналистов. Более ста рейсов пришлось отменить.

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По меньшей мере три человека были задержаны в Каталонии. "Демократическая группа Цунами", которая созвала протест, пообещала осуществить ряд согласованных действий.

"Мы отдыхаем, чтобы завтра вернуться на улицу", - говорится в твитте, который осуждает применение силы полицией против "ненасильственной мобилизации".

Протестующие в сепаратистском ополоте Жироне жгли шины на железнодорожных путях, перекрыв скоростное сообщение между Барселоной и Францией.

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Барселона, Каталония, Аэропорт Барселоны.
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