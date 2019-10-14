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Понедельник, 14.10.2019
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Протесты в Испании: МИД предупреждает украинцев о возможных срывах авиарейсов

Протесты в Испании: МИД предупреждает украинцев о возможных срывах авиарейсов
22:11 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Украинцам советуют не посещать центр Барселоны и предупреждают о возможных задержках рейсов.

Гражданам Украины, которые находятся в Барселоне, в связи с ухудшением ситуации рекомендуют избегать массовых скоплений людей, а также воздержаться от посещения центра города и туристических локаций.

Об этом сообщает Генеральное консульство Украины в Барселоне на своей странице в Facebook.

"Вниманию граждан Украины, которые находятся в Барселоне! В связи с массовыми социальными волнениями и ухудшением ситуации в Барселоне и пригородах рекомендуем избегать массовых скоплений людей, а также воздержаться от посещения центра Барселоны и туристических локаций", - говорится в сообщении.

Испания восстановила ордер на арест лидера каталонских сепаратистов

В консульстве добавили, что учитывая, что международный аэропорт El Prat (г. Барселона) частично заблокирован манифестантами, возможны задержки/отмены некоторых рейсов, в том числе в Украине. "Просим следить за изменениями в расписании рейсов и заблаговременно планировать прибытие в аэропорт", - говорится в сообщении.

В консульстве также рекомендуют неукоснительно соблюдать правила пребывания иностранцев в Испании. В частности, иметь при себе оригиналы паспортных документов.

Приговор каталонским сепаратистам: протестующие заблокировали улицы

Как сообщалось ранее, в главном городе испанского региона Каталония Барселоне протестующие объявили о блокаде городского аэропорта El Prat на фоне решения Верховного суда Испании о вынесении приговора лидерам сепаратистских движений Каталонии. Кроме того, в городе Жирона демонстранты заблокировали железную дорогу.

Верховный суд Испании 14 октября приговорил девять лидеров каталонских сепаратистов к 9-13 годам заключения по обвинению в организации нелегального референдума за независимость Каталонии осенью 2017 года. Эта новость вызвала всплеск протестов в Барселоне и других городах Каталонии.

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Испания, МИД, Протесты, Каталония.
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