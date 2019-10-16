В Грузии назвали составляющие российской гибридной войны

Новости мира:Кандидат на пост главы Службы госбезопасности Грузии назвал пять элементов гибридной войны, которую ведет Россия.

Кандидат на пост руководителя Службы государственной безопасности Грузии (СГБ) Григол Лилуашвили считает одним из главных вызовов для грузинского государства продолжающуюся "российскую оккупацию".

"Российская оккупация представляет собой один из инструментов, осуществляемой Россией в Грузии гибридной войны. Мы выделяем пять элементов этой гибридной войны в Грузии - оккупационные силы и де-факто режимы, информационная война, "мягкая" сила, экономическая экспансия и тайные операции", - заявил Лилуашвили, выступая в среду на слушаниях в парламентском комитете по обороне и нацбезопасности.

В парламенте, предположительно в конце этой недели, состоится утверждение Лилуашвили на пост руководителя СГБ. Кандидатуру Лилуашвили на эту должность предложило правительство Грузии. В настоящее время Лилуашвили занимает пост заместителя руководителя СГБ.

Как отметил Лилуашвили на парламентских слушаниях, "незаконно размещённые на территории Абхазии и Цхинвальского региона российские вооруженные силы и российские спецслужбы вновь представляют серьезный вызов для государства". По его словам, со стороны "оккупационных сил" ежедневно осуществляются незаконные действия, в том числе "незаконная бордеризация", ограничение передвижения граждан, их задержание.

Еще одним вызовом для Грузии он считает обострившуюся ситуацию в регионе в связи с военными действиями Турции.

"Есть реальные риски, что из мест заключения на севере Сирии и лагерей беженцев в свободное пространство могут попасть бывшие бойцы террористических организаций. Мы предоставляем нашим партнерам информацию по гражданам Грузии, воевавшим в Сирии и Ираке", - сказал Лилуашвили, отметив при этом, что число таких граждан незначительно.