В парламенте Каталонии призывают к новому голосованию за независимость

Новости мира:В Каталонии на новом референдуме новь готовы проголосовать за отделение от Испании.

Глава правительства Каталонии Ким Торра призвал к новому голосованию за самоопределение региона на фоне суровых приговоров для лидеров каталонских сепаратистов и массовых протестов.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Vanguardia, об этом он сказал, выступая в четверг перед региональным парламентом Каталонии.

"Если нас приговорили к 100 годам тюремного заключения за то, что мы вынесли урны для голосования, ответ ясен: нам придется их снова вынести, для самоопределения", - сказал он.

Торра также осудил насилие, которое возникло во время последних протестов, сказав, что мирные средства являются единственным путем вперед. Он добавил, что существует ложный нарратив о том, что каталонские сепаратисты являются жестокими.

В течение последних трех дней Каталонию всколыхнули протесты после того, как Верховный суд Испании приговорил девятерых лидеров сепаратистов за их участие в референдуме о независимости 2017 года.

В среду ночью во время беспорядков в Барселоне произошли сожжение десятка автомобилей, атаки кислотой и коктейлями Молотова против полиции, а также запуски пиротехнических ракет против полицейского вертолета.