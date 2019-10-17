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В парламенте Каталонии призывают к новому голосованию за независимость

В парламенте Каталонии призывают к новому голосованию за независимость
15:30 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира:В Каталонии на новом референдуме новь готовы проголосовать за отделение от Испании.

Глава правительства Каталонии Ким Торра призвал к новому голосованию за самоопределение региона на фоне суровых приговоров для лидеров каталонских сепаратистов и массовых протестов.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Vanguardia, об этом он сказал, выступая в четверг перед региональным парламентом Каталонии.

"Если нас приговорили к 100 годам тюремного заключения за то, что мы вынесли урны для голосования, ответ ясен: нам придется их снова вынести, для самоопределения", - сказал он.

Торра также осудил насилие, которое возникло во время последних протестов, сказав, что мирные средства являются единственным путем вперед. Он добавил, что существует ложный нарратив о том, что каталонские сепаратисты являются жестокими.

Испанские СМИ сообщают о дополнительных силовиках в Каталонии

В течение последних трех дней Каталонию всколыхнули протесты после того, как Верховный суд Испании приговорил девятерых лидеров сепаратистов за их участие в референдуме о независимости 2017 года.

В среду ночью во время беспорядков в Барселоне произошли сожжение десятка автомобилей, атаки кислотой и коктейлями Молотова против полиции, а также запуски пиротехнических ракет против полицейского вертолета.

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Протесты, Барселона, Каталония, Ким Торра.
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