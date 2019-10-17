"Нет смысла": ЕС и Британия не хотят новых отсрочек по Brexit

Новости мира:Достигнутое соглашение по Brexit позволяет не думать об очередном переносе срока выхода Великобритании и ЕС.

Брюссель и Лондон достигли соглашения по условиям Brexit, и потому нет смысла думать об очередном переносе крайнего срока выхода Великобритании из ЕС, заявили в четверг британский премьер Борис Джонсон и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"У нас есть соглашение, а значит - нет смысла для переноса (крайнего срока Brexit - ред.)", - сказал Юнкер на пресс-конференции в Брюсселе.

Эту точку зрения поддержал и Джонсон, отметивший, что рассчитывает на поддержку британского парламента "для выполнения Brexit без новых отсрочек".

В настоящее время крайним сроком для выхода Великобритании из ЕС является 31 октября 2019 года. Члены британского парламента требовали, чтобы премьер просил Брюссель об отсрочке, если ему не удастся согласовать условия Brexit.

Юнкер заявил о своих двойственных чувствах после заключения соглашения по Brexit.

"Могу сказать, что я рад этому соглашению, но мне грустно от Brexit", - сказал Юнкер.

Глава Еврокомиссии отметил, что также рад возможности продолжить обмен мнениями с Джонсоном. "Потому что теперь мы может запустить переговоры о наших будущих отношениях", - заявил Юнкер.

Ранее в четверг стало известно, что ЕС и Лондон завершили согласование нового соглашения по Brexit. Теперь оно должно быть ратифицировано. В ЕС это сделает, в частности, Европарламент. Главный переговорщик ЕС по вопросу выхода из Евросоюза Мишель Барнье предположил, что там голосование должно пройти без сюрпризов. Как он, так и британский премьер Борис Джонсон считают реальным быстро завершить все формальности, чтобы завершить Brexit в соответствии с планом - 31 октября 2019 года.

Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии (DUP) заявила, что остается против соглашения премьер-министра Бориса Джонсона с Брюсселем о выходе Великобритании из ЕС