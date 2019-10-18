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Криптовалюту от Facebook могут заблокировать в трех странах ЕС

Криптовалюту от Facebook могут заблокировать в трех странах ЕС
19:09 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира:Министр Франции заявил, что Libra не приветствуется на европейской территории.

Франция, Германия и Италия готовят совместные меры с целью блокирования на территории Европы криптовалюты Libra.

Об этом заявил в пятницу в Вашингтоне министр экономики Франции Брюно Ле Мэр, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Libra не приветствуется на европейской территории. Мы принимаем меры вместе с итальянцами и немцами, ведь речь идет о вызовах нашему суверенитету", - заявил французский министр.

Libra - криптовалюта, которую с 2020 года планирует выпускать американская социальная сеть Facebook.

На Бермудских островах можно будет платить налоги криптовалютой

Напомним, разработчики приложения для мобильного банкинга подали в суд на подразделение криптовалюты Facebook Calibra из-за схожего логотипа.

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Все по теме:

Германия, Италия, Франция, Facebook, Криптовалюта, Libra.
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