На Бермудских островах можно будет платить налоги криптовалютой

Бермудские острова первыми в мире разрешили платить налоги и сборы стейблкойнами USDC. Об этом пишет в своем заявлении криптовалютный стартап Circle — разработчик этой криптовалюты.

Власти государства отмечают, что решение принимать налоги в USDC является частью инициативы по применению децентрализованных финансовых потоков в стране.

Сейчас USDC занимает 24-е место по капитализации среди всех криптовалют с общим объемом стейблкойнов в $476 млн.

Стоимость одного USDC равняется $1. Криптовалюта USDC появилась на рынке в 2018 году.

Особенностью стейблкойна является привязка цифровой валюты к настоящему активу — такому, как традиционная валюта, золото и другие активы. Вероятно, стоимость USDC привязана к стоимости доллара.

