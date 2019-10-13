Чреда неудач продолжается: на криптовалютное подразделение Facebook подали в суд

Новости Бизнеса:Facebook обвинили в краже логотипа для Calibra.

Разработчики приложения для мобильного банкинга подали в суд на подразделение криптовалюты Facebook Calibra из-за схожего логотипа.

Согласно иску, поданному компанией Current, логотип Calibra практически идентичен логотипу Current Marks. Current опубликовала оба логотипа в твиттере для сравнения.

Интересно, что оба логотипа были разработаны брендинговой компанией Character из Сан-Франциско, которая также была указана ответчиком в иске. Пока неясно, как это произошло, но издание CoinDesk отмечает, что Current подала иск о копировании логотипа спустя несколько дней после открытия Calibra.

this is what happens when you only have 1 crayon left pic.twitter.com/2JY5JfesQD — Current (@current) June 19, 2019

Генеральный директор Current Стюарт Сопп в интервью CNBC рассказал, что его компания работала над созданием логотипа совместно с Character в течение 6 месяцев.

"У Facebook есть все деньги и ресурсы мира. Если бы они действительно хотели сделать банкинг более инклюзивным и честным, им следовало бы предложить свои собственные идеи для брендинга", — отметил Сопп.

Кроме того, Facebook Libra активно продолжает терять инвесторов и партнёров. После выхода из проекта PayPal в начале этого месяца Stripe, eBay, Mastercard и Visa также отказались от дальнейшего участия в проекте криптовалюты.