Чреда неудач продолжается: на криптовалютное подразделение Facebook подали в суд

Разработчики приложения для мобильного банкинга подали в суд на подразделение криптовалюты Facebook Calibra из-за схожего логотипа.

Согласно иску, поданному компанией Current, логотип Calibra практически идентичен логотипу Current Marks. Current опубликовала оба логотипа в твиттере для сравнения.

Интересно, что оба логотипа были разработаны брендинговой компанией Character из Сан-Франциско, которая также была указана ответчиком в иске. Пока неясно, как это произошло, но издание CoinDesk отмечает, что Current подала иск о копировании логотипа спустя несколько дней после открытия Calibra.

this is what happens when you only have 1 crayon left pic.twitter.com/2JY5JfesQD

— Current (@current) June 19, 2019