Парламент Британии 37 лет не работал по выходным - до сегодня

Новости мира:Парламентарии Британии сегодня могут одобрить сделку премьера Джонсона касательно Brexit.

Парламент Великобритании проведет заседание в субботу впервые за 37 лет, в ходе которого решится судьба сделки о Brexit, достигнутой премьер-министром Борисом Джонсоном и лидерами ЕС.

Об этом сообщает ВВС.

"Парламент (Великобритании — ред.) будет заседать в субботу впервые за 37 лет, чтобы проголосовать за сделку Бориса Джонсона по Brexit", - говорится в сообщении.

Заседание в палате общин начнется в 10:30 по Киеву, это первое заседание парламента в выходной день после вторжения в Фолклендские острова в 1982 году.

Премьер-министр Джонсон выступит с заявлением перед Палатой представителей и ответит на вопросы депутатов, прежде чем они перейдут к обсуждению соглашения.

Как отмечает издание, бывшие союзники Джонсона по DUP и оппозиционные партии планируют проголосовать против соглашения. Премьер надеется, что его поддержат некоторые депутаты-тори, которых он уволил за то, что те выступили против него в прошлом месяце.