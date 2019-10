Джонсон просит парламент поддержать его соглашение по Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал членов парламента поддержать новое соглашение по Brexit, так как, по его словам, согласованная британским правительством и ЕС сделка является лучшим исходом.

"Я просто призываю всех представить, как это может быть завтра (в субботу) вечером, если бы мы уладили это (проголосуем за новое соглашение - ред.) и отнеслись бы с уважением к воле людей, потому что тогда у нас будет возможность двигаться дальше", - заявил Джонсон в пятницу в интервью британской телерадиокорпорации BBC.

Джонсон еще раз упомянул о своем обязательстве покинуть ЕС 31 октября, добавив: "Нет лучшего результата, чем тот, которого я буду добиваться завтра".

Говоря об очередной возможной отсрочке, он отметил, что Brexit является "долгим и изнурительным" процессом? и выразил надежду, что избиратели это понимают.

Между тем, в видео, размещенном на своем аккаунте в Twitter, Джонсон заявил, что нужно осуществить Brexit, чтобы "сконцентрироваться на приоритетах народа и вновь объединить страну".

Now it's time for MPs to #GetBrexitDone pic.twitter.com/24DL8BlkE3

— Boris Johnson (@BorisJohnson) 18 октября 2019 г.