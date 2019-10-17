Соглашение по Brexit: ключевые положения и отличия от сделки Мэй

Новости мира:Соглашение Джонсона с Брюсселем по Brexit во многом совпадает с соглашением экс-премьера Терезы Мэй.

Новое соглашение о Brexit в основном совпадает с договорённостями, достигнутыми предыдущим премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, основные отличия заключаются в решении проблемы границы Ирландии и Северной Ирландии.

Об этом сообщает BBC.

"Большая часть сделки совпадает с той, что была согласована Терезой Мэй в прошлом году, главное изменение - вопрос Северной Ирландии", - говорится в сообщении.

Таким образом решение проблемы границы с Ирландией базируется на следующих принципах:

В Северной Ирландии частично сохранится таможенный кодекс ЕС.

Вопрос так называемого "ирландского бэкстопа" - механизма, предназначенного для сохранения единого рынка блока и предотвращения жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландией, входящей в состав ЕС — снят.

Северная Ирландия останется британской таможенной территорией, но при этом также остается пунктом въезда во внутренний рынок ЕС.

Великобритания не будет применять тарифы на товары, ввозимые в Северную Ирландию, если они не предназначены для дальнейшей транспортировки через границу.

Совместный комитет ЕС и Великобритании будет решать, какие товары будут попадать на единый рынок, и Великобритания будет взимать с них европейские тарифы от имени ЕС.

Ассамблея Северной Ирландии сможет каждые четыре года самостоятельно решать, продолжать ли применение этого торгового соглашения.

Как сообщалось, накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о достижении соглашения о Brexit с Брюсселем.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил в четверг, что при выработке обновленного соглашения по Brexit все пожелания Дублина были учтены.

Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии (DUP) заявила, что остается против соглашения премьер-министра Бориса Джонсона с Брюсселем о выходе Великобритании из ЕС.

Лидеры 27 стран-членов ЕС в четверг на саммите в Брюсселе одобрили новое соглашение о Brexit, о котором ранее договорились Лондон и Евросоюз.