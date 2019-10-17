Скачать
Четверг, 17.10.2019
"Движемся достаточно быстро": Маркарова - о работе с МВФ
"Движемся достаточно быстро": Маркарова - о работе с МВФ
В Минфине заверили, что гривна в 2020 году не обрушится
В Минфине заверили, что гривна в 2020 году не обрушится
Свитолина сенсационно уступила россиянке на Кубке Кремля
Свитолина сенсационно уступила россиянке на Кубке Кремля
"Матрица 4": Джессика Хенвик сыграет женщину-Нео
"Матрица 4": Джессика Хенвик сыграет женщину-Нео

Страны ЕС не стали препятствовать соглашению Брюсселя с Лондоном

Страны ЕС не стали препятствовать соглашению Брюсселя с Лондоном
19:34 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира:Страны ЕС одобрили соглашение ЕС и Великобритании, оно вскоре будет также одобрено парламентами.

Лидеры 27 стран-членов ЕС в четверг на саммите в Брюсселе одобрили новое соглашение о Brexit, о котором ранее договорились Лондон и Евросоюз.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в распространенном по итогам саммита заявлении лидеров.

"Похоже, что мы приблизились к финальному этапу", - заявил на прес-конференции по итогам саммита глава Евросовета Дональд Туск.

Далее соглашение требует одобрения в Европейском и британском парламентах. По плану, парламент Великобритании соберется на заседание в субботу, чтобы рассмотреть ратификацию соглашения.

Впрочем, уверенности, что британские парламентарии согласуют документ, нет, поскольку небольшая Демократическая юнионистская партия уже заявила, что не поддерживает документ.

"Нет смысла": ЕС и Британия не хотят новых отсрочек по Brexit

В то же время по данным источников Reuters, Джонсон на саммите заявил другим 27 лидерам, что он имеет положительные ожидания относительно прохождения сделки через парламент.

Как сообщалось, в четверг Великобритания и Европейский Союз договорились о "большом" новом соглашении о Brexit. Ожидается, что парламент Великобритании рассмотрит соглашение в субботу.

Спикер Европейского парламента ранее заявил, что Европейский парламент готов принять новое соглашение о Brexit, чтобы Великобритания могла оставить блок по планам 31 октября.

По сообщениям СМИ, соглашение о Brexit может быть вынесено на голосование в юридический комитет Европарламента в понедельник и на пленарное заседание в следующий четверг.

Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии (DUP) заявила, что остается против соглашения премьер-министра Бориса Джонсона с Брюсселем о выходе Великобритании из ЕС.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Великобритания, Борис Джонсон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 17 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Полезные продукты, на которых не стоит экономить
03 Отчего возникает шум в ушах и как от него избавиться
04 Елена Зеленская блеснула шикарным нарядом в столице Латвии (Фото)
05 Эльза Хоск опубликовала соблазнительные фото в кровати
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Рада одобрила использование в своей работе электронных документов
Рада одобрила использование в своей работе электронных документов
Гладковский объявил голодовку
Гладковский объявил голодовку
Зеленский одобрил штрафы за отказ в перевозке льготников
Зеленский одобрил штрафы за отказ в перевозке льготников
Заведомо слабый фильм: успех Роберта Дауни в &quot;Докторе Дулиттле&quot; под сомнением (Фото)
Заведомо слабый фильм: успех Роберта Дауни в "Докторе Дулиттле" под сомнением (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь