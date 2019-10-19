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Протестующих в Барселоне впервые разгоняли водометом (Видео)

Протестующих в Барселоне впервые разгоняли водометом (Видео)
14:37 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Против митингующих в Барселоне полиция применила серьезные меры.

В Барселоне во время акций протеста 18 октября полицейские впервые применили против митингующих автомобиль с водометом.

Как сообщает El Pais, водомет использовали для прорыва баррикад протестующих.

До 89 человек увеличилось в ночь на субботу число пострадавших в результате массовых акций протеста в Каталонии,

Не менее 525 тыс. человек в Барселоне приняли в пятницу участие в манифестации, приуроченной ко всеобщей забастовке, сообщила полицейская служба столицы Каталонии.

Колонны протестующих заблокировали въезд в Барселону (Фото)

Как сообщалось, массовые протесты в Каталонии начались после того, как Верховный суд Испании 14 октября приговорил девятерых лидеров сепаратистов к 9-13 годам заключения по обвинению в организации нелегального референдума за независимость Каталонии осенью 2017 года.

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Все по теме:

Барселона, Каталония, Верховный суд Испании.
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