Протестующих в Барселоне впервые разгоняли водометом (Видео)

Новости мира:Против митингующих в Барселоне полиция применила серьезные меры.

В Барселоне во время акций протеста 18 октября полицейские впервые применили против митингующих автомобиль с водометом.

Как сообщает El Pais, водомет использовали для прорыва баррикад протестующих.

До 89 человек увеличилось в ночь на субботу число пострадавших в результате массовых акций протеста в Каталонии,

Не менее 525 тыс. человек в Барселоне приняли в пятницу участие в манифестации, приуроченной ко всеобщей забастовке, сообщила полицейская служба столицы Каталонии.

Los Mossos ya han sacado a la calle su camión de agua. Necesario y oportuno. En PN tenemos uno que nos costó 350.000 euros, que es nuevo (se compró hace cinco años) y que está en Barcelona. A qué esperamos para sacar el nuestro, de una vez? #camióndeagua #refuerzosYA #somosUIP pic.twitter.com/qRD1gmZA1t — CEP (@cep_cepolicia) 18 октября 2019 г.

Как сообщалось, массовые протесты в Каталонии начались после того, как Верховный суд Испании 14 октября приговорил девятерых лидеров сепаратистов к 9-13 годам заключения по обвинению в организации нелегального референдума за независимость Каталонии осенью 2017 года.