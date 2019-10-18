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На улицах Барселоны протестуют более полумиллиона человек

На улицах Барселоны протестуют более полумиллиона человек
20:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Полиция Барселоны подсчитала примерное количество протестующих за независимость Каталонии.

Не менее 525 тыс. человек принимают в пятницу в Барселоне участие в манифестации, приуроченной ко всеобщей забастовке, сообщает полицейская служба столицы Каталонии.

Людьми запружен весь центр города. Блокированы транспортные магистрали, закрыты некоторые станции метро.

С приветственным сообщением в "Твиттере" обратился к участникам акции глава Женералитата (правительства Каталонии) Ким Торра. "Поздравляю участников Марша за свободу, которые заполонили всю страну. Спасибо всем, кто продемонстрировал мирную гражданскую силу движения за независимость. Мы победим и продолжим идти вперед!" - написал он.

Между тем, поступают сообщения о том, что вновь начались беспорядки - на улицах Барселоны опять горят контейнеры с мусором. Сообщается и о первых за этот вечер пострадавших.

В ходе столкновений демонстрантов с полицией, произошедших в ночь на пятницу, ранения и травмы получили свыше 40 человек, еще 16 были задержаны и отправлены под стражу за подстрекательство к беспорядкам. Всего с начала этой недели арестовали более 200 человек, принимавших участие в столкновениях с полицейскими.

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В Барселоне и окрестностях заблокированы основные транспортные пути в результате всеобщей забастовки и акций протеста.

Из-за нестабильной обстановки в Каталонии испанская футбольная федерация отменила матч между командами "Барселона" и "Реал Мадрид", который должен был состояться 26 октября. У клубов до 21 октября есть время выбрать альтернативную дату матча.

Очередной виток напряженности в Каталонии связан с вынесением длительных сроков тюремного заключения ряду бывших представителей каталонского руководства, которые были причастны к попытке проведения референдума о независимости этого автономного сообщества Испании 1 октября 2017 года.

14 октября Верховный суд Испании приговорил девять других каталонских политиков-сторонников независимости региона к тюремному заключению на сроки от девяти до 13 лет.

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Испания, Протесты, Барселона, Каталония.
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