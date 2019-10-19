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Джонсон об отсрочке Brexit: Никакой закон не заставит меня сделать это

Джонсон об отсрочке Brexit: Никакой закон не заставит меня сделать это
17:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Джонсон настаивает на выходе страны из ЕС, несмотря на решение парламентариев просить у ЕС отсрочки.

Несмотря на решение депутатов Палаты общин британского парламента потребовать от премьер-министра Бориса Джонсона направить в ЕС запрос об отсрочке Brexit, глава британского правительства настаивает на том, чтобы страна все-таки покинула ЕС 31 октября.

"Я не буду обсуждать с ЕС отсрочку, и никакой закон не заставит меня сделать это", - сказал он, выступая в субботу в Палате общин.

Он добавил, что в течение следующей недели правительство представит проект законодательства, необходимого для выхода из ЕС.

В британском парламенте начались исторические дебаты по соглашению о Brexit

За то, чтобы обратиться в ЕС за отсрочкой Brexit, высказались 322 депутата Палаты общин, против - 306.

"Я буду делать все, что могу, чтобы Brexit состоялся 31 октября", - отреагировал на результаты голосования Джонсон.

Меньше месяца до Brexit: десятки тысяч британцев требуют повторного референдума

Лидер Шотландской национальной партии Иан Блэкфорд заявил в связи с позицией Джонсона: "Премьер думает, что он выше закона. Премьер-министр, вас ждет суд".

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Великобритания, Борис Джонсон, Brexit.
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