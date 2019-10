Ситуация с Brexit: Еврокомиссия обратилась к правительству Британии

Европейская комиссия призывает правительство Великобритании скорее проинформировать Брюссель о дальнейших шагах по выходу из Евросоюза после того, как британский парламент отложил голосование по соглашению о Brexit.

Об этом написала в Twitter пресс-секретарь Еврокомиссии Мина Андреева.

"Еврокомиссия принимает к сведению голосование в Палате общин сегодня по так называемой поправке Левина, которая означает, что соглашение о выходе не будет поставлено на голосование сегодня. Правительство Великобритании должно сообщить нам о следующих шагах как можно скорее", - отметила пресс-секретарь ЕК.

@EU_Commission takes note of the vote in the House of Commons today on the so-called #Letwin Amendment meaning that the #WithdrawalAgreement itself was not put to vote today. It will be for the UK government to inform us about the next steps as soon as possible.

— Mina Andreeva (@Mina_Andreeva) October 19, 2019