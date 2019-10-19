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Суббота, 19.10.2019
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Ситуация с Brexit: Еврокомиссия обратилась к правительству Британии

Ситуация с Brexit: Еврокомиссия обратилась к правительству Британии
22:45 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Еврокомиссия призывает Британию объяснить дальнейшие шаги по Brexit.

Европейская комиссия призывает правительство Великобритании скорее проинформировать Брюссель о дальнейших шагах по выходу из Евросоюза после того, как британский парламент отложил голосование по соглашению о Brexit.

Об этом написала в Twitter пресс-секретарь Еврокомиссии Мина Андреева.

"Еврокомиссия принимает к сведению голосование в Палате общин сегодня по так называемой поправке Левина, которая означает, что соглашение о выходе не будет поставлено на голосование сегодня. Правительство Великобритании должно сообщить нам о следующих шагах как можно скорее", - отметила пресс-секретарь ЕК.

Больше никаких поправок: в Еврокомиссии назвали два варианта Brexit

Как сообщалось, Палата общин британского парламента 19 октября проголосовала за то, чтобы отложить одобрение соглашения о Brexit до того момента, когда будут одобрены все законопроекты, необходимые для выхода Британии из Евросоюза.

Теперь, по закону, премьер-министр Борис Джонсон должен отправить в Брюссель письмо с просьбой об отсрочке Brexit, запланированного на 31 октября, минимум на три месяца.

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ЕС, Великобритания, Еврокомиссия, Мина Андреева, Brexit.
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