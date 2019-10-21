В Румынии медведь напал на людей: трое пострадали

Новости мира:В Румынии медведь атаковал детей и пожилого мужчину.

В Румынии в городе Виктория на двоих детей и пожилого мужчину напал медведь. Об этом передает УНН со ссылкой на DIGI24.

"У девочки на лице ссадины, у пожилого мужчины - на предплечье. Оба пострадавших в сознании", - сообщили в управлении чрезвычайных ситуаций уезда Брашов.

Позже медведь напал на 3-летнего мальчика. Также по данным спасателей, жертвой зверя стал пожилой мужчина. Сообщается, что жертвы в сознании и госпитализированы в местную больницу.

Другие детали нападения животного на местных жителей пока не сообщаются.