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Признание Голодомора геноцидом: МИД Германии выступает против

Признание Голодомора геноцидом: МИД Германии выступает против
21:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира:МИД Германии выступает против признания Голодомора геноцидом.

Петиционной комитет парламента Германии (Бундестага) на открытом заседании в понедельник рассмотрел обращение о признании Голодомора 1932-33 годов геноцидом украинского народа, однако Министерство иностранных дел Германии выступило за отклонение соответствующей петиции, пишет Deutsche Welle со ссылкой на члена комитета, депутата от ХДС Арнольда Фаатца.

"МИД хочет, чтобы петиция была отклонено с обоснованием, что понятие геноцид не было определено до 1951 года. По моему мнению, этот аргумент является очень технократичным. То же самое касается и другого аргумента - что, кроме украинцев, у этого искусственно устроенного голода были и другие жертвы, в частности, в России, на Кавказе. Этот аргумент, по моему мнению, также больше похож на отговорку", - сказал Фаатц в интервью изданию.

По его словам, две каденции Бундестага назад уже была похожая петиция, и тогда МИД Германии также отреагировал на нее подобными аргументами, и теперь делает это снова. "Я считаю такую агрументацию достаточно опасной. Она противоречит той оценке, которую мы сегодня по праву даем противоправным действиям режима национал-социалистов в Германии. Ведь тогда нацисты начнут требовать, чтобы гитлеровский геноцид, который так же состоялся до определения этого понятия, так же соответствующим образом был переоценен. Ведь это тоже произошло до 1951 года", - отметил представитель петиционного комитета.

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По словам Фаатца, это решение МИД также означает "стать на колени перед Россией".

"Очевидно, никто не хочет создавать новые темы для конфронтации с Россией. Тем более, многие государства уже высказались о том, как они смотрят на Голодомор, а именно что это был геноцид. И понятно, что голос Германии в этом контексте имел бы существенный вес", - отметил он.

Представитель Бундестага считает, что петиционной комитет в связи с этим может не передать петицию в МИД с просьбами воплотить ее в жизнь, а отклонит ее. Однако противники такого решения, вероятнее всего, подадут заявку на то, чтобы проголосовать за эту петицию в Бундестаге отдельным пунктом. "Но, вероятно, большинства для принятия этой петиции в Бундестаге не найдется", - сказал Фаатц.

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По данным Deutsche Welle, петиция на сайте немецкого Бундестага о признании Голодомора в Украине 1932-33гг геноцидом появилась в мае текущего года и собрала более 56 тысяч подписей – больше минимально необходимых для рассмотрения 50 тысяч.

Членами петиционного комитета Бундестага являются 28 депутатов из разных фракций немецкого парламента.

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Германия, Голодомор, Геноцид, ХДС, Арнольд Фаатц.
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