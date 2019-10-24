Останки бывшего каудильо Испании перенесут на новое место

Новости мира:По решению властей Испании останки Франко будут эксгумированы и перенесены на новое место захоронения.

Церемония эксгумации и перезахоронения останков бывшего руководителя Испании Франсиско Франко пройдет в четверг в Долине Павших близ Мадрида.

Начало процедуры намечено на 10:30 местного времени.

Ожидается, что на ней будут присутствовать 22 родственника Франко. В то же время в сам момент эксгумации будет позволено присутствовать лишь двум родственникам. Кроме них за процедурой будут наблюдать министр юстиции Испании Долорес Дельгадо и двое представителей канцелярии премьер-министра.

Гроб с телом покойного в момент эксгумации будет закрыт ширмой, поскольку власти, несмотря на просьбу семьи, отказались покрыть его флагом Испании.

Процедуру эксгумации проведут один судебный следователь и шесть сотрудников похоронного бюро - их имена не разглашаются, ввиду угроз, поступивших со стороны испанских ультраправых.

Плита весом в полторы тонны, накрывающая могилу Франко, будет перемещена с помощью крана. Место, куда ее переместят, также не раскрывается из соображений безопасности. Останки Франко будут помещены в новый гроб, поскольку нынешний уже находится в плохом состоянии. При этом заключения судмедэкспертов о том, что эксгумации подвергаются именно останки Франко, не потребуется, поскольку люди, занимавшие в 1975 году на момент смерти Франко посты министра юстиции и главного королевского нотариуса, заверили, что останков никого другого в этой могиле находиться не может.

Затем гроб без каких-либо государственных символов, хотя семья и настаивала на этом, родственники вынесут на плечах из базилики на открытое пространство, где будет отслужена месса.

В правительстве заявили, что подготовлено несколько планов транспортировки останков на новое место захоронения, однако объявлено лишь об одном - на вертолете, что займет в зависимости от погоды от 10 до 15 минут. При этом по маршруту следования вертолета будет закрыто воздушное пространство. Кроме двух вертолетов, одного основного и одного запасного, также подготовлены два катафалка на случай перемещения останков по земле. Сопровождение будут осуществлять служащие Гражданской гвардии Испании.

Стоимость эксгумации и перемещения останков Франко оценивается в 63 тыс. евро, из них 40 тыс. ушло на обустройство новой могилы.

Базилика, где находится нынешняя могила Франко, по решению испанских властей закрыта для посетителей с конца прошлой недели "вплоть до момента эксгумации".