Спикер парламента Эстонии в Совете Европы призвал продолжать давить на РФ

Новости мира:Спикер парламента Эстонии призвал Совет Европы давить на РФ из-за Донбасса.

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас призвал к давлению на Россию в связи с нарушениями прав человека на востоке Украины.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR, об этом он сказал во время выступления на конференции спикеров парламентов государств-членов Совета Европы.

По его словам, восстановив в июне право голоса российской делегации в ПАСЕ, ассамблея свела к нулю фундаментальный принцип Совета Европы - защищать универсальные права человека.

"Россия осуществляла акты агрессии в отношении Украины и нарушала принципы урегулирования конфликта, согласованные на международном уровне. Мы должны продолжать оказывать давление на виновника и требовать, чтобы прекратилось нарушения прав человека на востоке Украины", - сказал Пиллуаас.

По словам Пыллуааса, систематически дестабилизирующее поведение России влияет не только на соседние государства, но и на весь Евроатлантический регион.

"Мы должны объединить силы, чтобы противостоять этой крайне опасной тенденции. Мы обязаны укрепить наш общий европейский дом. Никто не сделает это за нас", - сказал спикер.

По словам Пыллуааса, решение ПАСЕ в июне противоречит всему, что нужно государствам, которые сталкиваются с агрессивным поведением соседей или пытаются урегулировать замороженные конфликты.