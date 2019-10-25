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Новый вид жуков удостоился носить имя Греты Тунберг

Новый вид жуков удостоился носить имя Греты Тунберг
20:21 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Ученый, открыв новый вид жуков длинной короче миллиметра, решил таким образом отметить вклад шведской экоактивистки в защиту климата.

Новый вид жуков получил название в честь юной активистки движения за сохранение климата Земли Греты Тунберг. Хотя Nelloptodes gretae вряд ли можно назвать похожим на девочку из Швеции. Тело жука короче одного миллиметра. У него нет крыльев и глаз. Однако, на голове есть две закрученные антенны.

Как пишет BBC, ученый доктор Майкл Дерби выбрал имя для нового вида насекомых, потому что был "чрезвычайно впечатлен" кампанией шведской девушки. N. gretae впервые был обнаружен в Кении в 1960-х годах исследователем Уильямом Блоком. Он пожертвовал свои образцы Музею естествоведения Лондона в 1978 году.

С того времени коллекция хранилась там. Изучая ее, Дерби наткнулся на неизвестный вид без имени. Назвав жука в честь Тунберг, он хотел отметить ее большой вклад в "повышение общественного понимания проблем окружающей среды".

Выступление Греты Тунберг в ООН: Death-metal версия (Видео)

Напомним, 16-летняя шведская экологическая активистка Грета Тунберг и камерунская правозащитница Дивина Малум стали лауреатами Международной детской премии мира. Торжественная церемония состоится 20 ноября в Гааге.

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Все по теме:

Швеция, Экология, Климат, Грета Тунберг, Экоактивисты.
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