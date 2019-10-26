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Власти Франции взялись за электроскутеры: новые правила езды

Власти Франции взялись за электроскутеры: новые правила езды
19:21 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: pixabay

Новости мира:Франция вводит жесткие правила езды на электроскутерах.

Франция вводит новые правила использования электрическим скутеров после сотен инцидентов, связанных с этими транспортными средствами, в том числе несколько смертельных.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Электроскутеры, которые могут развивать скорость свыше 50 км/ч, становятся все более популярными. Начиная с субботы, пользователям электроскутеров должно быть не менее 12 лет и они не смогут кататься на скутере на тротуаре.

Езда на тротуаре будет запрещена, кроме как в специально отведенных местах. Но и там скорость будет ограничена до скорости ходьбы пешехода.

Лишь одному человеку будет разрешено передвигаться на одном электроскутере. Использование мобильного телефона и наушников во время езды будет запрещено.

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Скутеру будет запрещено передвигаться против транспортного потока. Пользователи должны использовать велосипедные дорожки, где это возможно. Электроскутеры будут полностью запрещены на сельских дорогах

К следующему июлю максимальная скорость скутеров будет ограничена до 25 км/ч.

Также пользователи электроскутеров должны носить шлем и одежду повышенной видимости.

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За любое нарушение новых правил предусмотрен штраф в размере 135 евро и до 1500 евро за превышение скорости.

В минувшие выходные 25-летний мужчина погиб и молодая женщина получила серьезные ранения после того, как скутер, на котором они ехали, столкнулся с автомобилем в городе Бордо.

В целом во Франции было зарегистрировано не менее пяти других случаев смерти, связанных с ездой на электроскутерах.

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Франция, Вождение, Скутеры, Электроскутеры.
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