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Смерть от вейпинга в США: в Германии обрушился рынок электронных сигарет

Смерть от вейпинга в США: в Германии обрушился рынок электронных сигарет
18:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости мира:Продажи электронных сигарет в Германии упали на фоне сообщений о смертельных случаях в США.

Продажи электронных сигарет в Германии резко снизились на фоне сообщений о смертельных случаях в США, связанных с их использованием, сообщило агентство dpa со ссылкой на результаты опроса, проведенного коммерческой организацией "Объединение за курение без табака" (BfTG).

Опрос, в котором приняли участие около 600 торговцев электронными сигаретами, показал, что больше половины из них в последние недели зафиксировали снижение товарооборота на 30-40%. Каждый пятый дистрибьютор сообщил о падении продаж более чем на 50%.

"Покупатели обеспокоены", - приводит dpa слова главы BfTG Дустина Дальмана.

По мнению 88% участников опроса, негативное воздействие на спрос оказали сообщения о смертельных случаях в США, связанных с курением электронных сигарет. Вследствие этих инцидентов вейперы стали возвращаться к курению обычных сигарет, отмечает Дальман.

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До этого рынок электронных сигарет в Германии активно развивался, его ежегодный рост составлял 25-40%. В ФРГ насчитывается свыше 3 тыс. магазинов электронных сигарет.

Согласно оценкам BfTG, объем продаж в 2019 году составит около 570 млн евро, что на 24% выше, чем годом ранее. Однако сейчас, по словам Дальмана, продавцы вынуждены пересматривать свои прогнозы.

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Германия, США, Электронные сигареты, Вэйпинг.
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