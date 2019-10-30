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Среда, 30.10.2019
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Британия переплавит монеты, посвященные Brexit

Британия переплавит монеты, посвященные Brexit
06:50 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Монета в честь Brexit будет - она войдет в оборот после того, как Британия покинет ЕС.

Королевский монетный двор переплавит памятные монеты, выпущенные с датой Brexit "31 октября", поскольку выход Великобритании из ЕС отложен. Об этом сообщает BBC.

“Памятные монеты, посвященные Brexit 31 октября, будут переработаны в связи с тем, что выход Великобритании из ЕС затянулся еще на три месяца”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, всего было отчеканено до 10 миллионов таких монет номиналом 50 пенсов. Теперь их отсортируют и измельчат, после чего переплавят.

Однако, подчеркнул представитель казначейства, монета в честь Brexit будет - она войдет в оборот после того, как Британия покинет ЕС.

Как сообщалось, в понедельник, 29 октября, президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что страны ЕС согласились отсрочить выход Великобритании до 31 января 2020 года.

Британский парламент проголосовал за досрочные выборы 12 декабря

В тот же день Палата общин парламента Великобритании одобрила во втором чтении правительственный законопроект, предусматривающий внеочередные выборы депутатов 12 декабря.

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Монеты, Британия, Brexit.
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