В Дрезене объявили "нацистскую чрезвычайную ситуацию"

Новости мира:Власти Дрездена заявляют о "нацистской чрезвычайной ситуации" в городе.

Город Дрезден намерен скреплять демократию и активнее бороться с ксенофобией и проявлениями национализма, что было закреплено в соответствующем решении, принятом властями города.

Об этом сообщает Немецкое радио.

"Городской совет Дрездена принял решение, которым обязуется принимать больше мер против ксенофобии, расизма и национализма", - говорится в сообщении.

Соответствующий проект документа выдвинул комитет по вопросам порядка и безопасности админцентра Саксонии. Этот орган поставил вопрос о том, что в Дрездене царит "нацистская чрезвычайная ситуация" (Nazinotstand).

Законодатели аргументируют свою позицию тем, что в городе с каждым днем становятся все более очевидными антидемократические, антиплюралистичные, человеконенавистнические и правоэкстремистские позиции и действия, включая насилие. При этом слишком большая часть дрезденского общества молчит об этом.

Такой тезис поддерживают Зеленые, социал-демократы, свободные демократы, левые и независимые. Альтернатива для Германии прогнозируемо против. Но требование изменить некоторые пункты проекта соответствующей резолюции были отклонены. В конце концов, городской совет согласовал компромиссное предложение.

Итак, согласно резолюции, город в будущем должен укреплять демократическую культуру повседневной жизни и лучше защищать меньшинства и жертв правого насилия.

Как сообщалось ранее, именно в Дрездене зародилось движение PEGIDA - "Патриотические европейцы против исламизации Запада". Ни на одной другой земле Германии не происходило столько антимигрантских демонстраций и проявлений насилия по отношению к иностранцам. Только в 2018 году в Дрездене было официально зафиксировано 60 юридически мотивированных актов насилия, за год до этого таких было 52. И это, как говорят специалисты, только вершина айсберга. Обычно, жертвы просто не подают жалоб.