Скачать
Воскресенье, 03.11.2019
Украинцы заплатят за газ меньше: Герус назвал цифры
Украинцы заплатят за газ меньше: Герус назвал цифры
Климпуш-Цинцадзе о законе об "особом статусе Донбасса": Никакие работы не ведутся
Климпуш-Цинцадзе о законе об "особом статусе Донбасса": Работы не ведутся
Свитолина прокомментировала поражение в финале Итогового турнира
Свитолина прокомментировала поражение в финале Итогового турнира
"Захар Беркут" едет в Америку: фильм представят на American Film Market
"Захар Беркут" едет в Америку: фильм представят на American Film Market

Во Франции туристический автобус слетел с дороги: много пострадавших

Во Франции туристический автобус слетел с дороги: много пострадавших
18:36 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Во Франции перевернулся автобус, около 30 пострадавших.

Во Франции в ДТП попал автобус компании Flixbus, который выполнял рейс из Парижа в Лондон.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Courrier Picard.

Инцидент произошел около 11.50 вблизи муниципалитета Эстре-Деньекур в департаменте Сомма.

Автобус слетел с дороги из-за мокрого асфальта, ударился в ограждение и перевернулся.

Были мобилизованы значительные силы для оказания чрезвычайной помощи.

На Харьковщине злоумышленник побил мужчину, украл его автомобиль и сбил женщину

Пассажиры, имеющие французское, российское, испанское и ирландское гражданство, были эвакуированы.

В последнем отчете чрезвычайных служб, опубликованном в 14.00 по местному времени, сообщается о 29 легко раненых, которых направили в больницы Перонна и Мондидье, и о четырех раненых, доставленных в университетскую больницу Амьена в тяжелом состоянии .

Непогода во Франции лишила электричества 100 тыс. домохозяйств

В момент аварии в автобусе находились 33 человека, включая водителя.

Трассу, на которой произошла авария, временно перекрыли.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Франция, ДТП, Эстре-Деньекур.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Возраст стилю не помеха: трендовые осенние образы для женщин постарше
02 Маникюр 2019: лучшие идеи дизайна ногтей в стиле геометрия (Фото)
03 СМИ: Трамп питал "непреодолимую ненависть" к руководству Украины
04 Не за внешность мы их любим: некрасивые знаменитые мужчины (Фото)
05 Рецепт дня: закусочный торт "Морской Наполеон"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Осень порадует теплом: прогноз погоды на начало недели
Осень порадует теплом: прогноз погоды на начало недели
Как не проиграть России: Климкин дал совет западному миру
Как не проиграть России: Климкин дал совет западному миру
Мост в Станице Луганской продолжают восстанавливать
Мост в Станице Луганской продолжают восстанавливать
Эксклюзивные снимки осеннего сада Букингемского дворца (Фото)
Эксклюзивные снимки осеннего сада Букингемского дворца (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь