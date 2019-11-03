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На Харьковщине злоумышленник побил мужчину, украл его автомобиль и сбил женщину

На Харьковщине злоумышленник побил мужчину, украл его автомобиль и сбил женщину
16:28 Сегодня Телеграф Полиция Фото: Полиция

Новости Украины:Злоумышленником оказался 23-летний житель села Алексеевка Первомайского района, который уклонялся от отбывания наказания за совершение кражи.

На Харьковщине сообщено о подозрении мужчине, который совершил ДТП на угнанном автомобиле.

29 октября около 20:50 в Первомайский отдел полиции обратился 42-летний мужчина. Он рассказал, что возле магазина в центре села Алексеевка неизвестный нанес телесные повреждения ему и его 17-летнему сыну, после чего завладел автомобилем заявителя "ВАЗ-2101".

На место выезжали руководство, следственно-оперативная группа и группа реагирования патрульной полиции Первомайского отдела полиции.

Во время проведения мероприятий, направленных на задержание злоумышленника, полицейские выяснили, что правонарушитель на угнанном автомобиле сбил женщину в городе Первомайский. Транспортное средство он оставил неподалеку от места ДТП и скрылся. Через полчаса правоохранители задержали 23-летнего злоумышленника, который пытался покинуть пределы населенного пункта.

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Пострадавшая в дорожно-транспортном происшествии 49-летняя женщина получила легкие телесные повреждения.

Следственным открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством), ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством) и ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

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В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса Украины. Мужчина доставлен в следственный изолятор для отбывания наказания за ранее совершенную кражу.

Досудебное расследование продолжается.

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ДТП, Харьковская область, Нацполиция.
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