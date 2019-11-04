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В Стамбуле водитель автобуса врезался в остановку и отбивался ножом от людей

В Стамбуле водитель автобуса врезался в остановку и отбивался ножом от людей
13:08 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира:Городской автобус влетел в остановку, на которой стояли пассажиры.

В турецком Стамбуле (район Бешикташ) городской автобус врезался в одну из остановок, где находилось обильное количество пассажиров и пешеходов.

33-летний водитель городского транспорта решил убежать, но на его пути стали граждане, которые пытались остановить нарушителя. Водитель достал нож и ранил нескольких человек.

Позже его все-таки удалось задержать, несмотря на то, что он прыгнул в море в попытках убежать от наказания.

Пока неизвестно, этот инцидент был спланирован или все произошло случайно. Полиция проводит следствие.

В результате происшествия пострадали 13 человек, включая жертв от колотых ран ножом. Среди пострадавших есть двое детей и трое граждан Ирана. Двое граждан находятся в тяжелом состоянии.

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По данным некоторых СМИ один человек погиб, но эта информация пока официально не подтверждена.

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Турция, ДТП, Водитель, Стамбул, Автобус.
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