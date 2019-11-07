Умер последний премьер Чехословакии

Новости мира:Политик Ян Страски умер 6 ноября вечером в одном из домов престарелых в Праге.

В Чехии в среду вечером, 6 ноября, умер политик Ян Страски. Он был последним премьер-министром Чехословакии, а также краткое время исполнявший обязанности президента распавшейся 1 января 1993 года страны. Политик умер в возрасте 79 лет.

Как сообщило Чешское радио, Страски умер в одном из домов престарелых в Праге.

Напомним, Страски, выражавший праволиберальные взгляды, был чехословацким премьером со 2 июля по 31 декабря 1992 года.

С 20 июля, после отставки с президентского поста Вацлава Гавела в знак протеста против решения чешской и словацкой элиты о разделе страны, политик исполнял обязанности главы государства.

Напомним, в Швейцарии, 2 ноября, в 80-летнем возрасте умерла актриса и певица Мари Лафоре.