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Бельгия и Нидерланды - самые счастливые страны ЕС

Бельгия и Нидерланды - самые счастливые страны ЕС
16:14 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:По сравнению с 2013 годом доля счастливых людей в ЕС увеличилась более чем на 2 процента.

В 2018 году более 62% людей в возрасте 16 лет и старше в Евросоюзе считали, что они были счастливы все время (14%) или большую часть времени (48%) в течение последних четырех недель.

Ооб этом свидетельствуют данные Евростата.

В Бельгии, Нидерландах, Австрии и Финляндии самые счастливые люди: более трех четвертей (по 76% в каждой стране) заявили, что они чувствовали себя счастливыми весь или большую часть времени за последние четыре недели.

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Высокий процент счастливых людей зафиксирован в Люксембурге (74% людей), Испании (72%) и Дании (70%).

Наименьшей количество счастливых людей оказалась в Латвии (31%) и в Болгарии (35%), далее следуют Хорватия (42%), Литва (45%), Греция и Румыния (обе - 46%).

Также отмечается, что в Испании была зафиксирована самая высокая доля людей, которые были счастливы все время (29%), в то время как аналогичная доля жителей Латвии (28%) сказали, что они были счастливы редко или вообще ни разу за последние четыре недели.

Отметим, что в исследования приведены данные для 25 стран ЕС, нет данных о Великобритании, Ирландии и Словакии.

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Все по теме:

Европа, Евросоюз, Страны ЕС, Индекс счастья.
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