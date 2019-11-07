Бельгия и Нидерланды - самые счастливые страны ЕС

В 2018 году более 62% людей в возрасте 16 лет и старше в Евросоюзе считали, что они были счастливы все время (14%) или большую часть времени (48%) в течение последних четырех недель.
Ооб этом свидетельствуют данные Евростата.
В Бельгии, Нидерландах, Австрии и Финляндии самые счастливые люди: более трех четвертей (по 76% в каждой стране) заявили, что они чувствовали себя счастливыми весь или большую часть времени за последние четыре недели.
Наименьшей количество счастливых людей оказалась в Латвии (31%) и в Болгарии (35%), далее следуют Хорватия (42%), Литва (45%), Греция и Румыния (обе - 46%).
Также отмечается, что в Испании была зафиксирована самая высокая доля людей, которые были счастливы все время (29%), в то время как аналогичная доля жителей Латвии (28%) сказали, что они были счастливы редко или вообще ни разу за последние четыре недели.
Отметим, что в исследования приведены данные для 25 стран ЕС, нет данных о Великобритании, Ирландии и Словакии.