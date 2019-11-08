Маас на встрече с Помпео назвал два приоритета для Украины

Новости мира:Маас и Помпео обещают поддерживать Зеленского в борьбе с коррупцией.

Берлин и Вашингтон настроены на оказание поддержки Президенту Украины Владимиру Зеленскому в деле борьбы с коррупцией.

Об этом заявили министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас и госсекретарь США Майк Помпео, отвечая на вопросы журналистов в Лейпциге 7 октября.

"Мы считаем, что Украина сейчас переживает очень положительный момент, который наступил с избранием Президента Зеленского. И поэтому мы настроены поддерживать его в его усилиях", - сказал Маас.

Он назвал 2 приоритета для Украины: борьба с коррупцией и достижение мира на Донбассе. Учитывая первое, Германия, по словам министра, уже выделила за последние годы 1,5 млн евро и будет продолжать поддерживать проекты. Что касается второго, то Маас отдал должное усилиям Зеленского на этом направлении и выразил надежду и даже уверенность, что в ближайшие недели удастся достичь большего прогресса, чем было сделано до этого.

Помпео со своей стороны напомнил о поддержке Вашингтона, который в этом году предоставил 250 млн долларов в качестве помощи на безопасность и оборону, 140 млн долл - дополнительно на системы безопасности, как это было и в финансовых годах 2018 и 2017.

"Вашингтон также продолжает усилия по преодолению коррупции в Украине... Мы раньше и в следующем году будем упорно работать над тем, чтобы Президент Зеленский имел возможность преодолеть коррупцию в своей собственной стране", - заявил госсекретарь.

Он добавил, что американская администрация очень хорошо понимает ситуацию с украинской коррупцией, а также то, что и в Европе хорошо понимают опасность и вызовы, которые несет с собой украинская коррупция.