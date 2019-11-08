В Брюсселе состоялись экспертные газовые консультации ЕС-Украина-РФ

Новости мира:В Брюсселе провели трехсторонние консультации по газу ЕС-Украина-РФ.

Трехсторонние консультации по газоснабжению ЕС-Украина-РФ состоялись на техническом уровне в Брюсселе в пятницу.

Комментариев сторон по итогам этой экспертной встречи не последовало, передал корреспондент "Интерфакса".

Ранее сообщалось, что министерская трехсторонняя встреча по газу может состояться в конце ноября. Последние консультации на министерском уровне прошли в Брюсселе в конце октября.

Напоминаем, Еврокомиссия не комментирует проект закона об имплементации в национальное законодательство Германии положений Газовой директивы ЕС, однако внимательно будет следить за тем, каким образом страны ЕС будут адаптировать национальное законодательство к европейскому.