ЕС намерен создать орган по борьбе с отмыванием денег

Новости мира:В ЕС заявляют о необходимости создания центрального органа, который поможет решить проблему с "грязными" деньгами.

Крупнейшие государства Европейского Союза настаивают на создании нового надзорного органа, который бы взял от государств надзор за отмыванием денег в финансовых компаниях.

Как сообщает Reuters, такое заявление подписали Германия, Франция, Италия, Испания, Нидерланды, а также Латвия.

В совместном заявлении говорится, что 28-ти странам ЕС нужен "центральный надзор" для решения потока грязных денег в финансовой системе блока.

Этот шаг происходит после того, как европейские кредиторы были закрыты из-за отмывания денег в Латвии, Мальте и на Кипре, тогда как топ-банки из Прибалтики и Северной Европы были привлечены к транзакциям на сумму миллиардов евро грязных российских денег через эстонское отделение Danske Bank.

"Там, где существуют большие финансовые интересы, существует риск влияния национальных надзора непосредственно или косвенно со стороны надзорных учреждений или групп интересов", - говорится в сообщении.

Шесть стран заявили, что новый орган надзора может стать новым органом или стать частью Европейского банковского органа, в случае увеличения его полномочий.