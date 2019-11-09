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ЕС намерен создать орган по борьбе с отмыванием денег

ЕС намерен создать орган по борьбе с отмыванием денег
17:42 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:В ЕС заявляют о необходимости создания центрального органа, который поможет решить проблему с "грязными" деньгами.

Крупнейшие государства Европейского Союза настаивают на создании нового надзорного органа, который бы взял от государств надзор за отмыванием денег в финансовых компаниях.

Как сообщает Reuters, такое заявление подписали Германия, Франция, Италия, Испания, Нидерланды, а также Латвия.

В совместном заявлении говорится, что 28-ти странам ЕС нужен "центральный надзор" для решения потока грязных денег в финансовой системе блока.

Этот шаг происходит после того, как европейские кредиторы были закрыты из-за отмывания денег в Латвии, Мальте и на Кипре, тогда как топ-банки из Прибалтики и Северной Европы были привлечены к транзакциям на сумму миллиардов евро грязных российских денег через эстонское отделение Danske Bank.

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"Там, где существуют большие финансовые интересы, существует риск влияния национальных надзора непосредственно или косвенно со стороны надзорных учреждений или групп интересов", - говорится в сообщении.

Шесть стран заявили, что новый орган надзора может стать новым органом или стать частью Европейского банковского органа, в случае увеличения его полномочий.

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ЕС, Евросоюз, Отмывание денег, Борьба с отмыванием денег.
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